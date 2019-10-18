В столице Сербии Белграде продолжается 141-я Ассамблея Межпарламентского союза

БАКУ/Trend/ - В рамках 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза в столице Сербии Белграде состоялось заседание Комитета мира и международной безопасности. Члены комитета обсудили дисбаланс, который образовался в мире в результате климатических изменений, стихийных бедствий, и гуманитарных катастроф.

Как сообщает в пятницу Trend, член Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Кямран Набизаде сообщил на заседании Комитета, что климатические изменения, растущая нехватка воды, рост населения, демографические изменения и урбанизация создают дополнительные проблемы для систем водоснабжения.

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