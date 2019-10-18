В столице Сербии Белграде продолжается 141-я Ассамблея Межпарламентского союза

18 октября 2019 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза в столице Сербии Белграде состоялось заседание Комитета мира и международной безопасности. Члены комитета обсудили дисбаланс, который образовался в мире в результате климатических изменений, стихийных бедствий, и гуманитарных катастроф.

Как сообщает в пятницу Trend, член Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Кямран Набизаде сообщил на заседании Комитета, что климатические изменения, растущая нехватка воды, рост населения, демографические изменения и урбанизация создают дополнительные проблемы для систем водоснабжения.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Нью-Йорке прошла акция по защите климата
Другие страны 21 сентября 06:30
Кыргызстан присоединятся к «Неделе глобальной климатической мобилизации»
Кыргызстан 13 сентября 13:43
Экспорт персиков и нектарина из Грузии сократился
Финансы 10 июля 11:44
В Нью-Йорке задержали 70 человек, недовольных освещением климатических изменений
США 23 июня 07:19
ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и UNEC будут сотрудничать в учебной и научной сфере (ФОТО)
Экономика 21 июня 17:15
Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияет на северных оленей
В мире 8 апреля 14:07
Лента новостей
Изменены условия приема в докторантуру АН Азербайджана
Общество 13:28
В субботу в Баку будет до 25 градусов тепла
Общество 13:28
Представители Азербайджана претендуют на мировую корону Miss&Mister Planet of the World 2019 (ФОТО)
Стиль 13:23
Глава МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем государственной независимости
Турция 13:22
Производство сахара в Азербайджане выросло на 61%
Бизнес 13:19
Азербайджанский депутат ответил на смехотворные заявления армянского спикера на международном мероприятии
Нагорно-карабахский конфликт 13:13
Акула, пойманная у берегов турецкой провинции Измир, шокировала жителей (ФОТО)
Турция 13:09
Производство продукции животноводства в Азербайджане достигло 3 млрд манатов
Финансы 13:03
Названы сроки ввода в строй автомобильного моста через реку Самур на российско-азербайджанской границе
Бизнес 12:59