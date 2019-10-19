Второй октябрьский крах радикальной оппозиции

19 октября 2019 19:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня еще раз было подтверждено, что власти Азербайджана контролирует все процессы в стране и невозможно решение любой проблемы без воли правительства.

Как сообщает Trend, этими мыслями поделился в своем статусе в Facebook помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

"Наверное, мои уважаемые читатели хорошо помнят разрушения, учиненные радикальной оппозицией на центральных улицах города после блистательной победы Ильхама Алиева на очередных выборах президента Азербайджана в 2003 году, их попытки превратить площади в настоящие сцены битвы. В то время все антидемократические действия были предотвращены правоохранительными органами и гражданами, которые защищали свои голоса, организаторы ответили перед законом, а радикально настроенный оппозиционный лагерь потерпел полный крах.Несмотря на то, что после этого события прошло уже 16 лет, не ничуть изменились ни облик этой радикальной оппозиции, ни характер, организованных ими акций", - написал Али Гасанов.

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