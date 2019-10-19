Сиявуш Новрузов: Радикальная оппозиция еще раз потерпела позорную неудачу

БАКУ /Trend/ - Радикальная оппозиция, которая хотела сегодня провести незаконный митинг, еще раз была бойкотирована со стороны народа. Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

Новрузов отметил, что на незаконную акцию пришли очень мало людей, а пришедшим за это заплатили. "Эти люди сидели в саду и ждали кто даст им денег. Причём это были пожилые люди. Число снимающих на телефон незаконную акцию было больше числа участников незаконной акции. То есть, это все еще раз показало, что они не хотят какого-либо митинг, а намерены совершить провокацию. Их привели силы, которые обеспокоены усилением Азербайджана и тем, что Азербайджан превосходит Армению во всех сферах. Это люди, которые выступают только с вражеской позиции и являются представителями Пашиняна на месте. Как положение Пашиняна ухудшается в Армении, появляются Али Керимли, так называемый "Национальный совет", - сказал он.

Депутат отметил, что эти антинациональные силы еще раз потерпели неудачу. "Еще раз стало видно, что их целью является не проведение спокойного митинга, а совершение провокации. Исполнительная власть города Баку выделила место для проведения митинга, но они отказались провести митинг на том месте и отдали предпочтение совершить провокацию. Народ видит это и поэтому никто не поддерживает их. Народ осудил проведение ими незаконного митинга, и выразил свое недовольство тем, что эти антинациональные силы пытаются нарушить стабильность в стране", - сказал Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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