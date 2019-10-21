В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю Дня независимости Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 октября в парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт, посвященный Дню независимости Азербайджана.

Как сообщает Trend, в концерте приняли участие многие известные личности, представители интеллигенции, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева

Концерт начался с композиции «Карабах», совместно представленной ритм-группой «Натиг» и танцевальной группой «Мирвари».

Затем звезды эстрады Азербайджана Мурад Ариф, Ройя и Мири Юсиф исполнили свои знаменитые песни.

Также в музыкальную ночь в концерте в качестве особых гостей приняли участие и исполнили свои популярные композиции известные азербайджанские исполнители, живущие и работающие в России, Elman, Ellai, BahhTee.

Затем выступил певец-композитор, народный артист Азербайджана EMIN. Он исполнил ряд знаменитых песен из своего репертуара. EMIN спел посвященную Азербайджану песню вместе с другими артистами и зрителями, присутствующими на концерте.

На праздничном концерте, организованном в парке Центра Гейдара Алиева, приняли участие тысячи людей, которые развевали азербайджанский флаг.

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