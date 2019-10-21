ЕС: Акции по посадке деревьев в Азербайджане прекрасная инициатива для сохранения экологического баланса

БАКУ /Trend/ - В Европе, как и во всем мире, проводятся соответствующие меры по сохранению экологического баланса, сказал в понедельник Trend посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По словам посла ЕС, защита природы кране важна: «Оберегать планету гражданский долг каждого, потому что каждый из нас частица этой природы. Чем больше будет посажено деревьев, тем лучше мы будем охранять природу, и люди будут вести здоровый образ жизни».

Янкаускас напомнил, что в акции, проведенной по случаю 100-летия органов дипломатической службы Азербайджана тоже было посажено 200 деревьев: «Это замечательная инициатива с точки зрения сохранения, улучшения и поддержки экологического баланса природы».

Отметим, что для осуществления инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта Имадеддина Насими отобраны саженцы различных пород лесных и фруктовых деревьев. Впервые в истории Азербайджана в один день будет посажено такое большое количество деревьев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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