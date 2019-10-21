Контр-адмирал НАТО: Уровень профессионализма азербайджанских военнослужащих свидетельствует об их силе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ -Trend представляет интервью с начальником Управления по Партнерству центрального штаба объединённых вооружённых сил НАТО в Европе (SHAPE) контр-адмиралом Бюлентом Тураном.

- В начале нашего разговора мы хотели, чтобы вы поделились вашим видением о пользе проведения Дней НАТО в Азербайджане. Какую пользу может принести нашей стране проведение Дней НАТО в Азербайджане?

- Прежде всего, от имени делегации и от себя лично хотел бы выразить признательность за теплый прием в Азербайджане. Я придаю огромное значение проведению Дней НАТО в Азербайджане. В ходе мероприятия мы посетили несколько организаций и военных учреждений. В состав сопровождающей меня во время визита делегации входили штабные офицеры из нескольких стран и НАТО. Вместе с этой делегацией мы обменялись взаимным опытом, информацией и мнениями с нашими азербайджанскими коллегами. По этой причине я думаю, что это мероприятие можно считать продолжением деятельности по целому ряду направлений. Я считаю, что проведенные уже в 11-й раз в Азербайджане Дни НАТО являются отличной платформой для дальнейшего сотрудничества.

- Как Вы оцениваете интерес к мероприятию, проявленный со стороны министерства обороны Азербайджанской Республики и его учреждений?

- Мы высоко ценим очень довольны вниманием азербайджанской стороны к Дням НАТО, а также мероприятиям, проводимым в рамках сотрудничества с НАТО. Поэтому мы считаем Азербайджан одной из стран-партнеров, проявивших наиболее активную и конструктивную позицию в сотрудничестве с НАТО. Я считаю, что вопросы, адресованные военнослужащими в учреждениях, которых мы посещали в ходе мероприятия, а также внимание и активность, проявленные аудиторией во время презентаций, являются очевидным доказательством этому. Действительно, интерес, проявленный к этому мероприятию, нас очень обрадовал.

- Было бы интересно узнать Ваше мнение по поводу еще одного вопроса. Насколько важно сотрудничество Азербайджан-НАТО?

- Я хотел бы подчеркнуть, что в этом году исполнилось 25-летие сотрудничества Азербайджана с НАТО. Это, в свою очередь, существенный отрезок времени. Мои наблюдения показывают, что Азербайджан является одним из самых активных партнеров в рамках сотрудничества с НАТО. Мы продолжаем видеть Азербайджан в качестве активного партнера в различных операциях НАТО, в том числе, во внесении вклада в различные штабы НАТО в лице офицеров, проходящих службу в качестве офицеров Штабной Обязанности Партнерства, а также в рамках Программы оценки и обзора Концепции оперативных возможностей. Именно поэтому Азербайджан является важным и значимым партнером для НАТО.

- Господин контр-адмирал, на этом этапе наше нашей беседы я хотел бы задать вам еще один вопрос. Какой вклад вносит в военное сотрудничество с НАТО проведение этого мероприятия в различных учреждениях?

- Оценивая с точки зрения перспективы НАТО, мы должны подчеркнуть, что сотрудничество не ограничивается только обменом информацией. Для НАТО также важно изучать и делиться ценным опытом, приобретенным нашими партнерами. Это, в свою очередь, предполагает взаимную выгоду, как говорится, «выгодное сотрудничество» для обеих сторон. Таким образом, я считаю, что возглавляемая мной делегация обрела ценные знания и опыт от наших азербайджанских коллег. Поэтому я убежден, что это мероприятие также имеет большое значение для НАТО.

- Хотели бы Вы развивать текущее сотрудничество или исследовать новые возможности сотрудничества?

- Хотя Азербайджан демонстрирует активное и в то же время конструктивное сотрудничество, в ходе наших визитов в рамках нашей программы действий мы наблюдали несколько областей для возможного развития. Наши наблюдения показывают, что важно поддерживать этот темп развития и в то же время двигаться вперед. Мы, в свою очередь, по возвращении в наши штабы намерены соответствующим образом расширить нашу деятельность в этом направлении. Я хотел бы подчеркнуть необходимость прогресса, особенно в сфере проведения учений и выполнения штабных обязанностей. Я думаю, что мы будем рассматривать не только эти сферы, но и перспективы развития в других возможных областях.

За прошедшие пять дней мы приняли участие в Днях НАТО, ежегодно проводимых в Азербайджане. Хочу отметить, что это был мой первый визит в Азербайджан. Поистине, я хотел бы подчеркнуть, что мой визит в Азербайджан в качестве высокопоставленного турецкого офицера можно считать приятным событием. Мы также восхищены тем, что Азербайджан является активной страной-партнером НАТО. Стоит напомнить, что Азербайджан, как все мы знаем, является одной из стран, вносящих весомую лепту в различные операции НАТО. Азербайджан – активный партнер, который в свое время принимал участие в миротворческих операциях НАТО (KFOR) в Косово, а в настоящее время вносит вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. Тем не менее, я считаю, что в краткосрочной перспективе Азербайджан станет одной из стран, вносящих вклад в миссию НАТО в Ираке. В то же время я хотел бы сказать, что профессионализм военнослужащих Азербайджанской Армии, который мы наблюдали в ходе нашего визита, свидетельствует об успехе и силе Вооруженных сил Азербайджана.

- Большое спасибо, господин контр-адмирал. Благодарим за Вашу ценную и подробную информацию.

- Я тоже благодарен. Спасибо большое.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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