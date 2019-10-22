Севиндж Фаталиева: Действия оппозиции не что иное, как чистейшей воды провокация

БАКУ /Trend/ - Протесты бывают в тех странах, в которых нет никакого развития, социальная политика не входит в число первоочередных задач, не проводятся никакие реформы.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Фаталиева, комментируя несанкционированную акцию протеста оппозиции в Баку 19 октября.

По ее словам, Азербайджан – страна, экономика которой развивается интенсивными темпами, реформы в социальной сфере носят системный характер, а социальная политика, в особенности в последнее время, является самым высоким приоритетом. «В таких условиях выходить на улицы и требовать от правительства и руководства страны тех действий, которые они давно и с успехом осуществляют, означает не что иное, как чистейшей воды провокация», - сказала Фаталиева.

Депутат отметила, что зачастую такого рода акции проводятся накануне важных для государства крупных международных мероприятий, будь то «Евровидение», Европейские игры, другие крупные спортивные мероприятия или подписание крупных международных контрактов. «В данном случае эта акция была проведена в преддверии мероприятия глобального характера – саммита Движения неприсоединения, второй по численности организации после ООН, председательство в которой переходит к Азербайджану. Это самый крупный саммит за всю историю Азербайджана. Данное мероприятие послужит новой площадкой для обсуждения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и доведения реалий конфликта и процессов, происходящих в Азербайджане, до высшего руководства стран-участниц. А председательство откроет для нас новые возможности и всячески усилит наши позиции в мире», - сказала она.

По словам Фаталиевой, именно накануне такого масштабного события, когда все внимание мирового сообщества будет приковано к нашей стране, определенные круги, как внутри страны, так и извне, пытаются создать напряженность, противостояние. «Но они забывают, что крепкое единство народа и руководства никогда не позволит расшатать стабильность в стране. Возникают вопросы: чего добивается так называемая оппозиция? Для кого устроен весь этот цирк? На кого рассчитан этот неумело воспроизведенный фарс? Ответ на эти вопросы таков: настоящей оппозицией является политическая сила, которая предлагает альтернативный путь развития страны и повышения благосостояния народа. А в случае с нашей псевдооппозицией мы на протяжении многих лет не видим никаких конструктивных идей, предложений и элементарной политической культуры. Напротив, все действия этой оппозиции направлены на обеспечение личных интересов, а никак не народа, а также на целенаправленную дестабилизацию обстановки в стране. Они забывают, что на дворе далеко не 90-ые и Азербайджан совсем не тот, что был 28 лет назад", - сказала она.

Депутат отметила, что сегодня Азербайджан – сильное независимое государство, во главе которого стоит опытный, профессиональный руководитель, четко осознающий потребности народа, вызовы и требования современного мира и умело осуществляющий внутреннюю и внешнюю политику, направленную на защиту и обеспечение интересов каждого гражданина Азербайджана и сохранение независимости и укрепление позиций государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.