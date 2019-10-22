Сиявуш Новрузов: Радикальная оппозиция нарушила закон о свободе собраний и Конституцию

БАКУ /Trend/ - Своими действиями 19 октября радикальная оппозиция нарушила закон Азербайджана о свободе собраний и статьи Конституции.

Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов, сообщает во вторник Trend.

По словам Новрузова, необходимо выразить отношение по поводу незаконной акции, проведенной в Баку 19 октября. Группа, питающая неприязнь к Азербайджану проводила акцию не в отведенном для этого месте, а в центре города, тем самым пытаясь вызвать противостояние между полицией и народом, нарушить общественный порядок, ударить по единству народа и власти, бросить тень на реформы, проводимые в Азербайджане.

Новрузов отметил, что правоохранительные органы должны расследовать этот дело.

Депутат добавил, что сегодня уже не 90-е годы. «Проводя решительную политику, Президент Азербайджана Ильхам Алиев представляет интересы страны на высоком уровне в международных организациях, отдельных государствах, на международных трибунах. Это не дает покоя силам, питающим неприязнь к Азербайджану», - сказал Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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