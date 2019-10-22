Говхар Бахшалиева: Определенные силы любыми путями пытаются дестабилизировать ситуацию в Азербайджане

22 октября 2019 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За обострением в последние дни ситуации в стране стоят определенные деструктивные силы зарубежных государств, которые никак не могут смириться с независимой политикой развивающегося Азербайджана.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, академик Говхар Бахшалиева, комментируя несанкционированную акцию протеста оппозиции в Баку 19 октября.

По ее словам, Азербайджан проводит независимую внутреннюю и внешнюю политику, и этот факт вызывает огромную озабоченность определенных сил, которые любыми путями пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране. "Они хотят создать хаос, ажиотаж в азербайджанском обществе, посеять страх в народе, с тем, чтобы их ставленники в Азербайджане могли добиться здесь желаемого. Думаю, в беспорядках в Азербайджане заинтересованы определенные силы и внутри страны, ставящие свои меркантильные интересы выше общенациональных интересов. События 19 октября однозначно подтвердили это", - сказала Бахшалиева.

Она отметила, что беспорядки, нарушение правопорядка не могут приветствоваться ни одним здравомыслящим человеком. "Нужны срочные меры для предотвращения в будущем подобного рода событий. Для этого общественность должна сплотиться более тесно вокруг государства и Президента. Сегодня азербайджанский народ стоит на пути уверенного развития, движется по пути созидания и строительства нового государства. Я думаю, что на сегодня все мы являемся пассажирами одного корабля под названием «Азербайджан», и все мы, то есть азербайджанцы, должны быть заинтересованы в том, чтобы наш корабль прибыл к месту назначения целым и невредимым. И никакому противостоянию и разногласиям на этом корабле не должно быть места. Мы не дадим превратить Азербайджан в арену кровавого противостояния, как это было с арабскими странами, или той же Украиной. Азербайджанский народ всегда стоял и будет стоять на страже своей территориальной целостности. Все мы - члены единой команды, сплотившейся вокруг капитана корабля - Президента страны, который, руководствуясь только высшими интересами страны и народа, ведет нас в будущее. Это будущее сегодня зависит от каждого из нас. В стране ведется гигантская созидательная работа во всех областях нашей жизни. Понять это, оценить и принять в ней участие - долг каждого азербайджанца, так как только через это лежит путь к прекрасному, территориально целостному и всесторонне развитому Азербайджану", - сказала Бахшалиева.

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