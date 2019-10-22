В Азербайджане создаются историко-культурные заповедники (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:18)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о создании историко-культурных заповедников.
В распоряжении говорится, что с целью обеспечения организованной охраны памятников азербайджанского культурного наследия, исторических и культурных памятников, относящихся к периоду исторического «Шелкового пути», территории исторических заповедников «Чираггала» и «Город Шабран» объявляются Государственным историко-культурным заповедником «Чираггала-Шабран».
Историческая территория Шамкирского района объявляется Государственным историко-культурным заповедником «Древний город Шамкир».
Историческая территория Агсуинского района объявляется Государственным историко-культурным заповедником «Средневековый город Агсу».
Министерству культуры поручено:
- обеспечить деятельность комплекса «Мавзолей Низами Гянджеви» в составе Гянджинского государственного историко-культурного заповедника;
- обеспечить управление Государственных историко-культурных заповедников «Чираггала-Шабран», «Древний город Шамкир» и «Средневековый город Агсу».
Кабмину поручено:
- совместно с министерством культуры, Госкомитетом по вопросам имущества, Национальной академией наук, Исполнительными властями Шабранского и Сиязаньского районов определить и утвердить границы и зоны охраны Государственного историко-культурного заповедника «Древний город Шамкир»;
- совместно с министерством культуры, Госкомитетом по вопросам имущества, Национальной академией наук и Исполнительной властью Агсуинского района определить и утвердить границы и зоны охраны Государственного историко-культурного заповедника «Средневековый город Агсу»;
- в трехмесячный срок установить специальный режим территорий Государственных историко-культурных заповедников «Чираггала-Шабран», «Древний город Шамкир» и «Средневековый город Агсу» и проинформировать Президента Азербайджана;
- осуществить необходимые меры по управлению, охране, пропаганде и материально-техническому обеспечению деятельности Государственных историко-культурных заповедников «Чираггала-Шабран», «Древний город Шамкир» и «Средневековый город Агсу»;
- решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.