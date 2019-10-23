Президент Ильхам Алиев подписал указ о расширении структуры и функций министерства экономики

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о расширении структуры и функций министерства экономики.

Для обеспечения координированной работы государственных органов, отвечающих за создание благоприятных условий для экономического роста министерство по налогам, Госкомитет по вопросам имущества и Госагентство по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком включены в структуру министерства экономики в статусе государственных служб.

Также утверждается новая структура министерства экономики.

Устанавливается, что структура, численность работников, юридическое положение, должностные оклады, система оплаты труда права и обязанности службы государственных органов и находящихся в их подчинении структур, включенных в структуру министерства экономики на первоначальном этапе остаются без изменений.

Кабинету министров поручено:

- в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана новый проект Положения министерства экономики;

- в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана список коммерческих организаций, в отношении которых будут осуществляться функции управления государственной доли в уставном капитале;

- в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом;

- в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана;

- проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении;

- решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

До утверждения новых Положений государственных органов, включенных в структуру министерства экономики, они продолжат деятельность на основании существующих Положений.

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