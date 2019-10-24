Президент Ирана Хасан Рухани прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

24 октября 2019 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани в четверг прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения, сообщает в четверг Trend.

В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Ирана Хасана Рухани встречали вице-премьер Шахин Мустафаев, замминистра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Президент Ирана Хасан Рухани прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Ирана Хасан Рухани прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Ирана Хасан Рухани прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Ирана Хасан Рухани прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
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