Мамедъяров: Из-за деструктивной позиции Армении на переговорах нет прогресса (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В связи с деструктивной позицией Армении на переговорах нет прогресса.

Об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал на встрече с кубинским коллегой Бруно Родригесом Парилья, проведенной в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения, который пройдет в Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

Глава МИД подчеркнул, что такое отношение противоречит нормам и принципам международного права и соответствующим резолюциям СБ ООН.

На встрече собеседники выразили удовлетворение взаимовыгодным развитием отношений сотрудничества на современном этапе, подчеркнули важность проведения двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Кубой и совместных усилий в рамках глобальных инициатив. Стороны отметили, что продолжат поддержку, взаимно оказываемую в ООН и других международных организациях. Также была отмечена важность достижения экономических и гуманитарных целей развития в рамках Повестки ООН 2030 года, подчеркнута важность продолжения взаимных визитов.

Кубинский министр выразил надежду на успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и дальнейшее развитие двусторонних связей между странами.

Мамедъяров акцентировал внимание на важности координированной деятельности между Движением неприсоединения и Группой 77.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие обоюдный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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