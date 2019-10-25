Министр обороны Азербайджана принял участие в заседании НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 25 октября принял участие в заседании, организованном в Брюсселе на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе заседания обсуждались вопросы безопасности и политическая ситуация в Афганистане, последние достижения, будущее миссии и ряд других аспектов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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