В минэкологии Азербайджана прошла встреча с торговым посланником британского премьера (ФОТО)

29 октября 2019 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с торговым посланником по Азербайджану премьер-министра Великобритании баронессой Эммой Николсон, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минэкологии.

На встрече была предоставлена информация о работе, проводимой в Азербайджане по уменьшению негативного влияния пластиковых отходов на окружающую среду, совершенствованию системы управления отходами и просвещению населения в этой сфере.

Также были обсуждены вопросы повышения производства в сфере возобновляемой энергии, перехода в мире на низкоуглеводородные источники энергии.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • В минэкологии Азербайджана прошла встреча с торговым посланником британского премьера (ФОТО)
  • В минэкологии Азербайджана прошла встреча с торговым посланником британского премьера (ФОТО)
  • В минэкологии Азербайджана прошла встреча с торговым посланником британского премьера (ФОТО)
  • В минэкологии Азербайджана прошла встреча с торговым посланником британского премьера (ФОТО)
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