В Баку обсуждено расширение военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)

29 октября 2019 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране для участия в очередном заседании Совета министров обороны стран-членов СНГ министром обороны Узбекистана генерал-майором Баходиром Курбановым.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества между министерствами обороны обеих стран. Было отмечено, что активное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере безопасности служит укреплению мира и стабильности в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с нынешним состоянием и перспективами развития совместного сотрудничества в оборонной сфере и в области военного образования, а также проведен широкий обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных отношений в сфере военно-технического сотрудничества.

По завершении встречи между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2020-й год.

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  • В Баку обсуждено расширение военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
  • В Баку обсуждено расширение военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
  • В Баку обсуждено расширение военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
  • В Баку обсуждено расширение военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
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