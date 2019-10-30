БАКУ /Trend/ - На заседании министров обороны стран-членов СНГ в Баку утверждена Концепция военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года, сообщает в среду Trend.

Министры проанализировали ситуацию по развитию военного сотрудничества, наметили совместные мероприятия, которые будут проведены в следующем году, а также в ближайшей перспективе. Проект Концепции нацелен на достижение нового уровня сотрудничества в военной сфере, отражает национальные интересы и совместные приоритеты государств Содружества в области обеспечения безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам.

В ходе заседания участники выслушали информацию по опыту предотвращения полетов беспилотных летательных аппаратов во время боевых операций в Сирии: «С целью планового развития коллективной системы ПВО стран-членов СНГ Совет министров утвердил план совместных мер на следующий год. Также были согласованы финансовые аспекты для последующей функциональности коллективной системы. В следующем году будут проведены совместные компьютерные командно-штабные учения общих войск ПВО СНГ (Региональная безопасность -2020)».

Как говорится в информации, члены Совета обсудили проекты концепций военного сотрудничества стран СНГ до 2025 г., разработку совместной системы по радиационной, химической и биологической обстановке.

На заседании также были обсуждены результаты «Международных армейских игр – 2019».

Кроме того, были рассмотрены вопросы подготовки офицерских кадров для вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств, о совместных мероприятиях к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и другие важные направления в сфере военного сотрудничества.

Решения, принятые в ходе 77-го заседания Совета министров обороны СНГ направлены на совершенствование системы многостороннего сотрудничества в формате СНГ, и внесут в клад в развитие взаимных, плодотворных связей сотрудничества в военной сфере.

Отметим, что сегодня в Баку прошло заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ.

В мероприятии участвовали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, министр обороны Казахстана генерал-майор Нурлан Ермекбаев, министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов, министр обороны Таджикистана генерал-полковник Мирзо Шерали и начальник Генерального штаба ВС Кыргызстана генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев и председатель – исполнительный секретарь Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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