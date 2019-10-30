Посольство Израиля в Баку временно приостанавливает работу

30 октября 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Посольство Израиля в Баку временно приостанавливает работу. Об этом сказали в среду Trend в посольстве Израиля в Баку.

«В связи с решением министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру в ущерб протоколу, который был в силе в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство», - сказали в посольстве.

Как отметили в диппредставительстве, консульские услуги предоставляться не будут, посольство будет закрыто для посещений.

«Израильские дипломаты всегда стремились к тому, чтобы повысить мощь и устойчивость Израиля. К сожалению, решение министерства финансов не оставляет нам другого выбора, кроме как предпринять вышеупомянутые действия, поскольку жизненно важные интересы Государства Израиль были ущемлены. Мы надеемся, что этот кризис будет разрешен в ближайшее время», - сказали в посольстве.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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