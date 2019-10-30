МИД Азербайджана: В Госдеп США будет направлена нота протеста

30 октября 2019 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в США довел до сведения Государственного департамента решительный протест азербайджанской стороны, связанный со въездом в США представителя незаконного режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, Масиса Маиляна.

Об этом в среду сказала Trend пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева отвечая на вопрос об отправлении в США представителя самопровозглашенной структуры, образованной на оккупированном регионе Азербайджана Нагорный Карабах.

Она сообщила, что азербайджанское посольство направило соответствующие письма спикеру Палаты представителей Конгресса США, а также руководствующему составу, ряду председателей комитетов.

«Также наш протест был выражен американскому сопредседателю Минской группы ОБСЕ.

Перед официальными лицами США поднят вопрос о предоставлении представителем самопровозглашенной структуры ложной информации в заявлении на получение визы, а также было доведено до сведения, что игнорирование этого вопроса со стороны США и такой подход, не соответствующий общей политике США, вызывает удивление.

Американская сторона сообщила, что визит Маиляна носит частный характер, администрация не поддерживает этот визит и он не будет принят каким-либо официальным лицом из администрации. Было подчеркнуто, что политика США по непризнанию сепаратистского режима остается неизменной.

По упомянутому вопросу посольство Азербайджана в США направит Государственному департаменту ноту протеста. В то же время, МИД выразит протест посольству США в Баку», - сказала Лейла Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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