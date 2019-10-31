ЦИК Азербайджана: Для участия в муниципальных выборах обратились 10 партий

31 октября 2019 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число политических партий, обратившихся для участия в предстоящих муниципальных выборах в Азербайджане, достигло десяти.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов, сообщает в четверг Trend.

Это правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА), Азербайджанская партия демократических реформ, Партия великого возрождения, Партия гражданской солидарности, Партия народного фронта целостного Азербайджана, Партия движения национального возрождения, Партия демократического просвещения Азербайджана, Социал-демократическая партия Азербайджана, партия «Умид» и партия «Анна Ветен».

Напомним, что 23 декабря 2019 года в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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