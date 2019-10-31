В ОАЭ рассмотрят вопрос освобождения от въездной визы азербайджанских туристов

31 октября 2019 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Абу-Даби прошли вторые политические консультации между МИД Азербайджана и министерством иностранных дел и международного сотрудничество ОАЭ, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Делегации возглавляли - со стороны Азербайджана заместитель министра Рамиз Гасанов, со стороны ОАЭ - заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничество Халифа Шахин Аль Марар.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения в политической, экономической, торговой, туристической, научно-образовательной, гуманитарной и прочих сферах, связи между Азербайджаном и ОАЭ, социально-экономическое развитие, идущее в Азербайджане, а также отношения регионального сотрудничества и сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.

Гасанов с сожалением отметил, что экономические связи не отражают потенциал, существующий между двумя странами, подчеркнув важность усиления договорно-правовой базы в этом направлении и интенсификацию взаимных визитов бизнесменов обеих стран.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов проинформировал противоположную сторону об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, подчеркнул необходимость усиления действий Минской группы ОБСЕ и международного сообщества в его урегулировании, выразил признательность за пресечение продаж на рынках ОАЭ продукции, выпускаемой под различными наименованиями в Нагорно-карабахском регионе и других оккупированных территориях Азербайджана.

Стороны отметили важность седьмого заседания Экономической комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и ОАЭ, которое пройдет в ноябре этого года в Баку, обменялись мнениями по сферам, которые будут обсуждены на этом мероприятии, в том числе, энергетической, сельскохозяйственной, сфере взаимного инвестирования проектов, соглашения и меморандума о взаимопонимании, находящимися на стадии рассмотрения.

Стороны подчеркнули, что в сравнении с прошлыми годами, число туристов, приезжающих из ОАЭ в Азербайджан, выросло втрое.

На встрече Гасанов поднял вопрос об освобождении от въездной визы в ОАЭ азербайджанских туристов, имеющих общегражданские паспорта.

Стороны также отметили важность дальнейшего расширения связей, существующих в культурной сфере, проведения взаимных дней культуры, организаций, выставок и симпозиумов.

Были также обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, произведен обмен мнениями по другим двухсторонним и международным темам, представляющим взаимный интерес.

Рамиз Гасанов пригласил Халифа Шахина Аль Марара посетить с визитом Азербайджан.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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