Самир Нуриев назначен руководителем Администрации Президента Азербайджана (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Самира Рафиг оглу Нуриева руководителем Администрации Президента Азербайджана, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Другим распоряжением главы государства Самир Рафиг оглу Нуриев был освобожден от должности председателя Государственного комитета по архитектуре и градостроительству.

Отметим, что Самир Нуриев родился 9 марта 1975 года в Баку.

В 1991 году он поступил в Азербайджанский технический университет и в 1996 году с отличием окончил факультет инженерного бизнеса и менеджмента по специальности инженер-экономист.

В 2003-2005 годах продолжив образование в Университете Дьюка в США получил степень магистра по специальности Международная политика развития.

В 1996-2003 годах работал в различных частных компаниях и международных организациях на должностях экономиста, менеджера по макетингу и координатора проектов, в том числе, в 2000-2001 годах - на должности бизнес-консультанта в азербайджанском офисе Программы развития ООН. В 2006 году назначен на должность директора Департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития.

Соответствующими распоряжениями Президента Азербайджана в 2009 году Самир Нуриев был назначен на должность заместителя начальника Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете министров, а в 2013 году был назначен начальником данного управления.

Соответствующим распоряжением главы государства от 12 апреля 2016 года назначен на должность директора Государственного агентства жилищного строительства при Президенте Азербайджана.

Распоряжением Президента Азербайджана от 14 февраля 2018 года был назначен председателем правления Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана.

Распоряжением Президента Азербайджана от 21 апреля 2018 года назначен председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры.

Женат, имеет двух детей.

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