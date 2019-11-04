ЦИК Азербайджана: Для участия в муниципальных выборах обратились 10 партий (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Для участия в муниципальных выборах обратились 10 политических партий.
Об этом в понедельник сказал журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, для участия в выборах в окружные избирательные комиссии уже обратились 15 226 граждан с пассивным избирательным правом.
Гасымов отметил, что кандидаты, забрав свои документы, осуществляют сбор подписей.
Заместитель председателя добавил, что уже начался и процесс возвращения документов кандидатов в окружные избирательные комиссии.
По словам его словам, в муниципальных выборах активно участвуют и представители независимых партий. «По информации на сегодняшний день, в выборах намерены участвовать граждане с пассивным избирательным правом, обозначившие свою принадлежность к 33 политическим партиям», - сказал Гасымов
Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря 2019 года.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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