Оппозиционная и армянская "карта" против Баку в Вашингтоне

БАКУ /Trend/ - Охлаждение отношений между США и Турцией или Азербайджаном традиционно совпадает с активизацией армянского лобби. Так, на прошлой неделе Конгресс США принял резолюцию о так называемом "геноциде армян". Принятие этой резолюции возможно стало следствием напряженности в отношениях Анкары и Вашингтона. Традиционную армянскую "карту" вновь разыграли против Турции. При этом, параллельно с принятием резолюции, в Конгрессе США было организованно мероприятие с участием так называемого "министра иностранных дел" незаконной структуры, созданной на оккупированных территориях Азербайджана. Очевидно, что армянское лобби в своих интересах пытается использовать противоречия между США и Турцией. Это не должно никого удивлять, так как армянские лоббисты никогда не упускают подобные шансы. Однако, как не прискорбно это отмечать, в Вашингтоне, одновременно с армянскими ультранационалистами, против Азербайджана активизируется радикальная оппозиция.

На следующий день после проведения мероприятия представителями сепаратистского режима, несколько представителей оппозиции Азербайджана провели свое "мероприятие".

Тема данного "мероприятия", прозвучавшие там выступления, а также реакция турецкого дипломата, принимавшего участие в нем, говорят о том, что время проведения мероприятия было выбрано не случайно. Оно специально было направлено на то, чтобы нанести удар по интересам Азербайджана и Турции. Именно по этой причине, турецкий дипломат, присутствовавший на мероприятии, заявил решительный протест представителям оппозиционных сил Азербайджана.

Не случайно, что и 13 марта 2018 года, когда представители сепаратистского режима проводили свое очередное мероприятие в одном из зданий Конгресса, радикальные оппозиционеры провели акцию протеста напротив здания посольства Азербайджана в США. Это дает все основания полагать, что подобные мероприятия инициируются из одного центра и служат общим интересам.

Определенные круги, используя два особо чувствительных момента в американо-азербайджанских отношениях, пытаются побольнее ударить по ним, используя против нашей страны негативные послания.

Безусловно, это далеко не первое мероприятие, проводимое оппозицией в Вашингтоне и направленное против Азербайджана, и было бы неправильно делать далеко идущие, скоропалительные выводы, исходя из этой ситуации. В Вашингтоне проводятся мероприятия, связанные с множеством стран, включая и Азербайджан.

Однако, представители оппозиции, наряду с мероприятием в Вашингтоне, целью которого было заявить протест против якобы "нарушений прав человека" в Азербайджане, должны были выразить свой протест и по поводу мероприятия, которое проходило днем раньше, в здании законодательного органа США, в котором принимал непосредственное участие Масис Маилян - представитель преступного режима, незаконно созданного на оккупированных территориях Азербайджана. Оппозиционеры, как минимум, должны были высказать свой протест правозащитным организациям по данному факту и донести до их внимания свое беспокойство по этому поводу.

Но, похоже, что организаторы мероприятия не были в этом заинтересованы. По этой причине оппозиционеры не коснулись армянского вопроса. Хотя и они понимают, что карабахский вопрос, независимо от общественно-политической ситуации в Азербайджане, всегда был темой номер один для граждан страны.

Но хуже всего то, что мероприятие азербайджанской оппозиции в США не является результатом их воли. Видимо, это происходит по воле некоторых кругов в Вашингтоне. Это те круги, которые желая оказать давление на Баку и обострить американо-азербайджанские отношения, "вспоминают" про оппозиционеров и прибегают к их услугам. Так же в Вашингтоне есть политические круги, которые используют армян против Азербайджана и Турции.

Сегодня даже некоторые представители армянской диаспоры понимают и признают, что последняя резолюция Конгресса по "геноциду армян" была использована как средство давления на Турцию. Дело в том, что эта тактика периодически используется и против Азербайджана. Когда определенные круги в Вашингтоне хотят усилить давление на Баку, они вспоминают о местных оппозиционерах и армянском вопросе. И, как правило, после того, как отношения Баку и Вашингтона улучшаются, эти мероприятия и конференции забываются.

Отдел политики Trend

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