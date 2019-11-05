Политолог: Азербайджан может продемонстрировать свои наработки и проекты на Международном конгрессе астронавтики в Баку

БАКУ/Trend/ - Проведение Международного конгресса астронавтики в Баку показывает динамичное развитие Азербайджана во внешнеполитическом пространстве, его тесный контакт по теме развития своих технологических возможностей и сотрудничеству с Роскосмосом и другими международными организациями в этой области.

Об этом сказал Trend российский политолог, эксперт-аналитик Совета Безопасности РФ Анатолий Никифоров.

По мнению политолога, в положении принимающей стороны Азербайджан вполне может продемонстрировать свои наработки и проекты в космической отрасли (если таковые имеются):

«Также организация этого мероприятия поможет Азербайджану к 2022 поднять инфраструктуру города в связи с важностью темы и участием в этом ведущих держав в области освоения космического пространства, таких как Россия и США. Азербайджан впоследствии вполне может претендовать на роль участника и организатора мероприятий различного рода, имеющих статус международных и значимых в своей области».

Отметим, что на состоявшейся недавно в Вашингтоне Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики было принято решение о проведении очередного конгресса в Азербайджане.

Предстоящий конгресс пройдет в Азербайджане в 2022 году — спустя примерно полвека после его проведения в 1973 году в СССР.

Напомним, что федерация, объединяющая 398 организаций, представляющих 68 стран, является самой престижной международной организацией, функционирующей в космической сфере. Международный конгресс астронавтики, проводимый с 1950 года в различных странах, является главным мероприятием организации. Этот конгресс является глобальной платформой, объединяющей более 6 тыс. представителей мирового космического сообщества, включая ведущих агентств в космической области, руководителей научных центров и международных организаций, а также известных ученых, профессионалов высокого уровня из частного сектора, студентов и молодых исследователей. В ходе конгресса участники получат возможность ознакомиться с актуальными трендами космической сферы, а также самыми последними инновациями.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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