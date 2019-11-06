Азер Гасымлы ушел из партии "Real"

6 ноября 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Башган Меджлиса партии "Real" Азер Гасымлы подал в отставку.

Об этом Гасымлы сообщил сегодня на пресс-конференции, передает в среду Trend.

Он подчеркнул, что подал в отставку в связи с новыми предложениями председателя партии Ильгара Мамедова: «В такой ситуации я не могу оставаться в рядах этой партии. Я не вижу себя в этой структуре и решил уйти. Моя политическая позиция не изменилась, и на данном этапе я не думаю создавать партию».

По словам Гасымлы, проект, предлагаемый Ильгаром Мамедовым, погубит организацию, превратит ее в коммунистическую партию: «Никто не сможет проверять работу правления. Отсутствие Меджлиса означает, что не будет структуры, которая будет призывать правление к ответственности и требовать у него отчета. В структуре партий, функционирующих сейчас в стране, и даже в партиях, созданных в 1990-х годах, нет такой безобразной ситуации».

Гасымлы добавил, что если будут изменения в Уставе партии, то это должно быть сделано на съезде: «Несмотря на то, что в своем проекте Ильгар Мамедов ничего об этом не говорит, мое мнение таково, что человек, предлагающий столь уродливый и авторитарный проект, в дальнейшем предложит и изменение Устава».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Партия "Real" тоже выступила против проведения несогласованных акций в Баку
Политика 1 ноября 12:05
Верховный суд Азербайджана аннулировал условное наказание в отношении Ильгара Мамедова
Общество 28 марта 12:44
США приветствуют решение об освобождении Ильгара Мамедова
Политика 16 августа 2018 08:23
В Азербайджане увеличилось число жертв несчастных случаев на производстве
Общество 2 июля 2016 05:07
Только двое из пострадавших в результате взрыва являются сотрудниками "Baku Steel Company"
Общество 1 июля 2016 17:36
ЦИК Азербайджана рассмотрел жалобы в связи с повторными парламентскими выборами
Политика 19 мая 2016 18:22
Лента новостей
Казахстан призывает пересмотреть стоимость проекта расширения казахстанского месторождения "Тенгиз"
Энергетика 14:50
В Азербайджане в отношении 200 судей начато дисциплинарное производство
Общество 14:49
Шрифтом Брайля. В Баку откроется Музей без границ
Культура 14:48
Замминистр о продаже в роддомах Азербайджана искусственного детского питания
Общество 14:45
Продажи авиабилетов из-за рубежа в Узбекистан увеличились на треть
Бизнес 14:40
Палата: Рост госбюджета Азербайджана на 2020 год связан с увеличением социальных расходов
Экономика 14:36
Супруга Огтая Гюльалыева поблагодарила Фонд Гейдара Алиева (ВИДЕО)
Политика 14:35
В Казахстане вырастет максимальная ставка вознаграждения по вкладам физлиц
Финансы 14:34
В рамках проекта «Наш двор» в Низаминском районе благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор
Общество 14:33