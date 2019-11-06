Азер Гасымлы ушел из партии "Real"

БАКУ /Trend/ - Башган Меджлиса партии "Real" Азер Гасымлы подал в отставку.

Об этом Гасымлы сообщил сегодня на пресс-конференции, передает в среду Trend.

Он подчеркнул, что подал в отставку в связи с новыми предложениями председателя партии Ильгара Мамедова: «В такой ситуации я не могу оставаться в рядах этой партии. Я не вижу себя в этой структуре и решил уйти. Моя политическая позиция не изменилась, и на данном этапе я не думаю создавать партию».

По словам Гасымлы, проект, предлагаемый Ильгаром Мамедовым, погубит организацию, превратит ее в коммунистическую партию: «Никто не сможет проверять работу правления. Отсутствие Меджлиса означает, что не будет структуры, которая будет призывать правление к ответственности и требовать у него отчета. В структуре партий, функционирующих сейчас в стране, и даже в партиях, созданных в 1990-х годах, нет такой безобразной ситуации».

Гасымлы добавил, что если будут изменения в Уставе партии, то это должно быть сделано на съезде: «Несмотря на то, что в своем проекте Ильгар Мамедов ничего об этом не говорит, мое мнение таково, что человек, предлагающий столь уродливый и авторитарный проект, в дальнейшем предложит и изменение Устава».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.