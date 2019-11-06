Прежние сторонники председателя "Реала" Ильгара Мамедова теперь призывают его уйти в отставку

БАКУ /Trend/ - Если члены "Реала" хотят реализовать свой потенциал, то Ильгар Мамедов должен уйти в отставку.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Аслан Исмаилов. Отметив, что некогда возлагал большие надежды на партию «Реал» он сказал, что выступления Ильгара Мамедова после выхода на свободу вызывают у него чувство сожаления.

«Я открыто высказался на этот счет. Азер Гасымлы, который сегодня громко заявил о своей отставке, не назвав по имени, в ответ на мою критику в грубой форме оскорбил меня, и выступил в защиту Мамедова. Уверен, что отставка Гасымлы пойдет на пользу «Реалу». Но хочу повториться: Ильгар Мамедов должен подать в отставку с поста руководителя партии, в руководство следует ввести одного из молодых людей из партии и продолжать коллективное управление. В противном случае «Реал» постигнет участь партии «Национальной независимости Азербайджана»», - сказал Исмаилов.

Напомним, что глава Меджлиса партии «Реал» Азер Гасымлы сегодня подал в отставку, вследствие авторитарного управления ее председателя Ильгара Мамедова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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