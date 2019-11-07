Ильгар Мамедов играет без правил – супруга Азера Гасымлы

БАКУ/Trend/ - После вчерашней отставки зампреда партии "Real" Азера Гасымлы, его супруга – Самира Гасымлы направила письмо в партию и ее председателю - Ильгару Мамедову.

Самира Гасымлы поделилась тестом письма на своей странице в Facebook, сообщает в четверг Trend.

В своем письме она выразила недовольство внутрипартийной политикой Ильгара Мамедова. «Ильгар играет скрыто, без правил. Не удивлюсь, если завтра упрямство в характере председателя продиктует ему идею создать свою партию. Этот путь в любом случае приведет к расставанию. Давайте расстанемся сейчас, не растрачивая энергию… Хочу коснуться еще одного вопроса. Очень жаль, что в статусах или реакциях, которые я встречаю сегодня в Facebook, никто не вникает в суть внутрипартийных «реформ», наоборот, все говорят - «сидите, ждите, чтобы были распущены структуры партии, если работа не пойдет и все будет плохо, тогда начнете действовать. Необходимо выждать время, и если ликвидация структур будет неудачной, то вновь соберете партию».

Людям, которые проявляют столь несерьезное отношение, могу сказать только одно – политика не лаборатория. И люди, которые каждую минуту рискуют жизнью и семьями, не подопытные кролики» - написала Гасымлы.

Отметим, что 06 ноября 2019 года башган Меджлиса партии "Real" Азер Гасымлы подал в отставку.

Он подчеркнул, что подал в отставку в связи с новыми предложениями председателя партии Ильгара Мамедова: «В такой ситуации я не могу оставаться в рядах этой партии. Я не вижу себя в этой структуре и решил уйти. Моя политическая позиция не изменилась, и на данном этапе я не думаю создавать партию».

По словам Гасымлы, проект, предлагаемый Ильгаром Мамедовым, погубит организацию, превратит ее в коммунистическую партию. «Никто не сможет проверять работу правления. Отсутствие Меджлиса означает, что не будет структуры, которая будет призывать правление к ответственности и требовать у него отчета. В структуре партий, функционирующих сейчас в стране, и даже в партиях, созданных в 1990-х годах, нет такой безобразной ситуации» - отметил бывший зампред.

Гасымлы добавил, что если будут изменения в Уставе партии, то это должно быть сделано на съезде: «Несмотря на то, что в своем проекте Ильгар Мамедов ничего об этом не говорит, мое мнение таково, что человек, предлагающий столь уродливый и авторитарный проект, в дальнейшем предложит и изменение Устава».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.