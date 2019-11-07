Посол: Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

7 ноября 2019 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с недавно назначенным чрезвычайным и полномочным послом Франции в Азербайджане Закари Гроссом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Министр обороны поздравил посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Францией.

В ходе встречи, на которой обсуждались вопросы расширения военных связей между Азербайджаном и Францией, состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе, проблемам международной и региональной безопасности, а также перспективам развития сотрудничества.

Проинформировав дипломата о текущей ситуации на линии соприкосновения войск, министр обороны подчеркнул, что деструктивная позиция Армении по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта создает серьезную угрозу региональной безопасности.

Министр особо отметил, что решением вопроса является принуждение Армении к выполнению требований соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН на основе норм и принципов международного права.
Высоко оценив аннулирование соответствующими судами Франции ряда незаконных «соглашений», подписанных между некоторыми городами Франции и «органами местной власти», созданными вымышленным режимом на оккупированных территориях Азербайджана, министр обороны выразил надежду, что Франция, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, приложит больше усилий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Отмечая значимость двусторонних отношений в сфере обороны, генерал-полковник Гасанов высоко оценил нынешнее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Францией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.
В свою очередь, дипломат, отметив сотрудничество и дружественные отношения между нашими странами, подчеркнул, что Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.
Посол Гросс сказал, что совместно с Азербайджаном Франция реализует проекты в оборонной сфере, в частности в военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, подчеркнул важность их развития.
На встрече стороны обсудили проекты, реализуемые в Азербайджане рядом французских компаний, производящих продукцию военного назначения, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес в области обороны и безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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