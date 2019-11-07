Бортников: В СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек

7 ноября 2019 13:03 (UTC+04:00)

Спецслужбы РФ, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана пресекли в 2019 году деятельность 13 ячеек международных террористических организаций и задержали 138 боевиков. Как передает передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

"В текущем году во взаимодействии с партнерами из Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана выявлена и пресечена деятельность 13 ячеек международных террористических структур. Задержаны 138 боевиков", - сказал Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Он добавил, что с мая по октябрь на пограничный контроль поставили более 200 граждан СНГ, подозреваемых в причастности к террористическим или религиозно-экстремистским организациям.

Совместно с КГБ Беларуси был пресечен канал незаконной поставки оружия, изъято более 40 единиц огнестрельного оружия и 9 тысяч боеприпасов. Кроме того, спецслужбы России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана изъяли из оборота "значительное количество наркотических и психотропных веществ" и накрыли несколько лабораторий по производству наркотиков, сообщил Бортников.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Узбекистане ввели в эксплуатацию крупнейший военный полигон
Бизнес 12:59
ERIELL Group ввела в эксплуатацию 5 новых скважин в Узбекистане
Энергетика 12:47
Epsilon получила приток в полмиллиона кубометров газа в сутки на месторождении в Узбекистане
Энергетика 12:40
Британская компания построила в Баку самый тяжелый мост
Финансы 12:23
Может увеличится поток инвестиций из ЕС в Узбекистан (Эксклюзив)
Бизнес 12:19
Во Владивостоке открыли памятник известному бакинцу
Общество 12:12
Лента новостей
ВВС США приостанавливают учебные полеты на севере Японии
США 13:40
Семьи шехидов, ветераны Карабахской войны и инвалиды событий 20 Января получили квартиры (ФОТО)
Общество 13:36
Baku Fashion Expo 2019. Новые коллаборации на пути к развитию проекта – интервью (ФОТО)
Интервью 13:13
В Иране рассказали о работе по обогащению урана в Фордо
Ядерная программа 13:12
Министерство обороны Азербайджана и Генштаб Турции подписали протокол (ФОТО)
Политика 13:02
В Узбекистане ввели в эксплуатацию крупнейший военный полигон
Бизнес 12:59
Завтра в Баку начинаются чемпионаты по тамблингу и батутной гимнастике
Общество 12:55
Рост объема товарооборота Казахстана и Франции превысил 6%
Бизнес 12:54
Networking. Global Volunteer и профессиональная среда в Баку (ФОТО)
Социум 12:52