Бортников: В СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек

Спецслужбы РФ, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана пресекли в 2019 году деятельность 13 ячеек международных террористических организаций и задержали 138 боевиков. Как передает передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

"В текущем году во взаимодействии с партнерами из Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана выявлена и пресечена деятельность 13 ячеек международных террористических структур. Задержаны 138 боевиков", - сказал Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Он добавил, что с мая по октябрь на пограничный контроль поставили более 200 граждан СНГ, подозреваемых в причастности к террористическим или религиозно-экстремистским организациям.

Совместно с КГБ Беларуси был пресечен канал незаконной поставки оружия, изъято более 40 единиц огнестрельного оружия и 9 тысяч боеприпасов. Кроме того, спецслужбы России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана изъяли из оборота "значительное количество наркотических и психотропных веществ" и накрыли несколько лабораторий по производству наркотиков, сообщил Бортников.

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