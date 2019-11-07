В Баку обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Литвой

7 ноября 2019 21:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с председстелем Сейма (парламент) Литвы Викторасом Пранкцетисом.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем положении двусторонних связей между двумя странами, текущий уровень и перспективы развития сотрудничества.

В ходе встречи было высоко оценено сотрудничество между двумя странами и отмечено, что есть обширные возможности для развития сотрудничества в сельскохозяйственной, транспортной, туристической, научно-образовательной и других сферах. Также была затронута значимость межпарламентской дипломатии и важность регулярных контактов между парламентами.

Наряду с двусторонним сотрудничеством, также было отмечено успешное сотрудничество Азербайджана и Литвы в рамках международных организаций.

Эльмар Мамедъяров проинформировал противную сторону о связях между Азербайджаном и ЕС, в том числе, об участии Азербайджана в программе "Восточного партнерства".

Также стороны обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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