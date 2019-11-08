Глава Погранслужбы и военный прокурор Азербайджана побывали на госгранице с Арменией (ФОТО)

8 ноября 2019 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Глава Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев и заместитель Генерального прокурора – военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев, посетили воинскую часть и подразделения отдельной пограничной дивизии «Газах» погранвойск ГПС, осуществляющих охрану и оборону государственной границы с Арменией, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Службу.

В рамках поездки была проверена служебно-боевая деятельность структурных подразделений дивизии, проведены встречи с личным составом на погранично-боевых пунктах, проверены условия службы и проживания.

В ходе поездки были даны поручения по повышению боеготовности воинской части и подразделений, обеспечению неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава, усилению воинской дисциплины среди военнослужащих и др.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Глава Погранслужбы и военный прокурор Азербайджана побывали на госгранице с Арменией (ФОТО)
  • Глава Погранслужбы и военный прокурор Азербайджана побывали на госгранице с Арменией (ФОТО)
  • Глава Погранслужбы и военный прокурор Азербайджана побывали на госгранице с Арменией (ФОТО)
  • Глава Погранслужбы и военный прокурор Азербайджана побывали на госгранице с Арменией (ФОТО)
  • Глава Погранслужбы и военный прокурор Азербайджана побывали на госгранице с Арменией (ФОТО)
  • Глава Погранслужбы и военный прокурор Азербайджана побывали на госгранице с Арменией (ФОТО)
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