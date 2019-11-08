МИД России: Мы не признаем так называемую "НКР"

БАКУ/Trend/ - Никаких встреч так называемых "представителей" незаконного режима, созданного в оккупированном в настоящее время Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна с официальными лицами Российской Федерации не проводилось.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД России, передает Trend.

Отметим что, шестого ноября чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников был приглашён в министерство иностранных дел, где заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов провёл с ним встречу.

На встрече послу России была вручена нота протеста МИД в связи с визитом Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна, "представителей" незаконного режима, созданного в оккупированном в настоящее время Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

В ответным заявлении МИД России отмечается, что поездка указанных лиц, если и имела место, то носила исключительно частный характер.

Что касается ссылок на некие контакты М.Маиляна и Л.Ованнисяна с российскими экспертами в так называемом «постоянном представительстве Арцаха в России», то МИД России вновь подчеркивает: такое «представительство» не зарегистрировано в государственных органах Российской Федерации в качестве дипломатической миссии суверенного государства, поскольку Россия не признает так называемую "Нагорно-Карабахскую республику".

МИД России подчеркивает, что своей стороны, будет и далее способствовать достижению нагорно-карабахского урегулирования, как в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по НКУ, так и в национальном качестве, с учетом отношений с Азербайджаном и Арменией.

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