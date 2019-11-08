БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов написал на своей странице в Facebook статус «Наш флаг – это источник нашей национальной гордости».

Статус начинается отрывком из стихотворения Ахмеда Джавада «Флагу Азербайджана», воспевающего национальный триколор.

В статусе отмечается, что бережно хранимый трехцветный флаг, который глашатай независимости, видный поэт Ахмед Джавад когда-то этими строками словно отправлял с чужбины в дар родному краю – Азербайджану, сегодня является источником гордости для всего азербайджанского народа, всех азербайджанцев мира, национально-духовной идентичности, политической визитной карточкой нации, символом достоинства и непоколебимости граждан страны...

Как и любая другая страна, история и традиции государственности Азербайджана отражены в его государственных символах и атрибутах. Будучи независимым государством, оно имеет свои государственные символы – флаг, герб и гимн. Наш трехцветный флаг в настоящее время, как основной символ государственности, отражает волю народа к независимости и суверенитету, национальную свободу и мечты о независимости и является символом независимости Азербайджана.

Как известно, наш трехцветный государственный флаг был впервые принят 9 ноября 1918 года решением правительства Азербайджанской Демократической Республики. После падения АДР 28 апреля 1920 года новообразованное правительство отказалось от этого флага. Во второй раз трехцветный государственный флаг был восстановлен 17 ноября 1990 года решением Меджлиса на первой сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, прошедшей под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева, и принят в качестве государственного флага автономной республики. На этой сессии Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики ходатайствовал перед Верховным Советом ССР Азербайджана о признании трехцветного флага официальным государственным символом Азербайджана. 5 февраля 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики рассмотрел ходатайство Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики и принял решение «О признании трехцветного флага в качестве государственного флага Азербайджана». Основатель независимого азербайджанского государства, великий лидер Гейдар Алиев всегда высоко ценил наш флаг и другие государственные символы и считал их олицетворением святости и вечности нашего народа, государства, силы и непобедимости. Общенациональный лидер говорил: «Мы должны любить наши национальные символы – гимн, флаг, герб, как себя, поскольку они являются символами нашей преданности и любви к Родине, нации, государству».

Демонстрирующий безграничную любовь к нашим государственным символам и символам независимости, Президент Ильхам Алиев, придерживаясь политического курса общенационального лидера, всегда высоко ценил флаг, герб и гимн, считающиеся символами государственного суверенитета, и предпринимал особые меры по их пропаганде. Согласно Распоряжению Президента от 17 ноября 2007 года, в Баку была создана Площадь государственного флага, а согласно Указу от 17 ноября 2009 года в Азербайджане ежегодно 9 ноября начал отмечаться как официальный праздник - День государственного флага. Подобное уважительное отношение главы государства и правительства страны к государственным символам, официальным атрибутам, суверенитету, безусловно, еще больше усилило любовь к символам государственности всего азербайджанского общества и наших соотечественников, проживающих за рубежом, повысило чувство гордости каждого азербайджанца за свое государство, еще больше усилило единство между народом и государством. В частности, эмоциональные слова Президента Ильхама Алиева, сказанные на церемонии торжественного открытия Площади государственного флага 1 сентября 2010 года: «Наш флаг – это источник нашей гордости, наш флаг – это наша плоть, наше сердце. Сегодня во всех уголках Азербайджана развевается государственный флаг. После восстановления территориальной целостности Азербайджана наш национальный государственный флаг будет поднят на землях, которые сегодня все еще находятся под оккупацией. Наш флаг будет развеваться в Нагорном Карабахе, Ханкенди, Шуше. Мы должны каждый миг своими делами приближать и приближаем этот день», затронули сердца каждого азербайджанца и всех наших соотечественников.

Государственные символы, в особенности наш флаг, всегда считались священным атрибутом в Азербайджане. Празднование Дня государственного флага как отдельного праздника с 2010 года является ярким проявлением высокого отношения главы государства и наших граждан к своей государственности и суверенитету, государственным символам и символам независимости. Наши соотечественники считают День национального флага отражением идеалов свободы и независимости нашего народа, национального самосознания и уникальных национально-нравственных ценностей в общечеловеческой цивилизации, воспринимают наш флаг как символ территориальной целостности и суверенитета нашей страны, духовного единения азербайджанцев мира, единство с Родиной.

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