Российская "Независимая газета" опубликовала статью, посвященную Дню Государственного флага Азербайджана

Российская "Независимая газета" опубликовала статью, посвященную 9 ноября – Дню Государственного флага Азербайджана.

Представляем вниманию данную статью.

Сегодня в Азербайджане над всеми государственными зданиями, учебными заведениями, культурными и торговыми центрами и просто домами развеваются знамена страны. 9 ноября Азербайджан отмечает День государственного флага.

Многие граждане Азербайджана приняли участие в патриотической акции движения «Вперед» и установили государственный флаг на своем доме, балконе, или вывесили из своего окна, сделали фотографию и поделились ее в соцсетях. Об этом рассказал председатель Молодежной платформы Тюркского Совета «Ирели» («Вперед») Миргасан Сеидов.

На «Пламенных башнях» – высочайших зданиях в Баку, ставших визитной карточкой азербайджанской столицы, каждый вечер отображаются цвета национального флага. В цвета флага окрашиваются трибуны стадионов, когда проходят международные соревнования по художественной гимнастике, играет азербайджанская сборная по футболу или команда «Карабах» – в Лиге Европы.

Любовь к флагу – это любовь к Родине. Флаг – это не только символ государства, это символ политического существования и независимости страны. В Азербайджане, как и в других странах, с большим уважением и особым трепетом относятся к государственному флагу.

Праздником этот день стал всего 10 лет назад, когда 18 ноября 2009 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об учреждении Дня государственного флага Азербайджана». А 1 сентября 2010 года состоялось торжественное открытие Площади государственного флага – мемориального памятника-парка отдыха, расположенного на территории поселка Баил города Баку. В те же дни были внесены изменения в Трудовой кодекс, согласно которым День государственного флага стал нерабочим днем. В нынешнем году жители Азербайджана будут отдыхать даже три дня, поскольку 9 ноября приходится на субботу, то ближайший понедельник объявлен нерабочим днем, чтобы не лишать людей чувства важного праздника.

9 ноября по всей стране состоятся торжественные мероприятия, пройдут концерты, спортивные соревнования. В День государственного флага в воинских частях азербайджанской армии для родителей и родственников солдат будет проведен День открытых дверей, а в учебных частях и подразделениях, по сообщению пресс-службы министерства обороны Азербайджана, состоится церемония принятия присяги новобранцами.

В истории азербайджанского флага немало героических страниц. И таким, каким мы знаем азербайджанский флаг сегодня, состоящий из трех полос – голубой, красной и зеленой, с белым полумесяцем и восьмиконечной звездой в центре, он стал не сразу. Этот флаг в качестве государственного знамени Азербайджанской Демократической Республики (АДР) был принят 9 ноября 1918 г. и впервые поднят на морском вокзале в Баку.

Азербайджанский народ гордится тем, что впервые в истории, в мусульманском мире и среди тюркских народов, именно он первым создал демократическую республику. Несмотря на то, что АДР просуществовала недолго – до 28 апреля 1920 года, добиться удалось многого. Кроме принятия флага, тогда было учреждено гражданство Азербайджана, создана национальная армия, основан Бакинский государственный университет. Было принято более 200 законов, в том числе закон, предоставивший женщинам избирательное право. Стоит заметить, что этот закон в Азербайджане был принят гораздо раньше, чем странах Западной Европы.

Демократическая Республика пала спустя 23 месяца, но поднятое однажды знамя АДР уже стало частью истории Азербайджана. Триколор стали использовать вновь в 80-х годах прошлого века во время массовых акций зарождающегося национального движения. Уже в 17 ноября 1990 года на первой сессии Верховного меджлиса Нахчыванской автономной республики, который в то время возглавлял Гейдар Алиев флаг АДР, правопреемницей, которой является современная Азербайджанская Республика, был принят в качестве государственного флага автономии. После обретения Азербайджаном независимости 5 февраля 1991 года Верховный Совет объявил триколор с восьмиконечной звездой и полумесяцем Государственным флагом Азербайджанской Республики. В честь первой Демократической Республики основанной на Востоке, в Баку по распоряжению президента Ильхама Алиева 25 мая 2007 года был воздвигнут памятник Независимости.

У азербайджанского флага свои цветовые значения: синий – цвет тюркизма, зеленый – цвет исламизма и красный – цвет прогресса и культуры. Кстати, автором идеи тройственной формулы: «Тюркизм. Исламизм. Европейство», а также создателем флага был известный ученый, философ, художник и врач, получивший образование в России и Турции, уроженец Азербайджана Али бей Гусейнзаде. Он принимал активное участие в становлении молодого государства. Главой правительства АРД был Фатали Хан Хойский. Он объяснил, что полумесяц символизирует ислам, а восьмиконечная звезда указывает на восемь букв названия «Азербайджан» (в арабской графике). Некоторые исследователи считают, что восемь лучей звезды могут обозначать восемь ветвей тюркоязычных народов или восемь народов, проживающих в Азербайджане. В годы советской власти на флаге Азербайджанской ССР были сохранены красное и синее поля, однако им был придан другой смысл. Зеленый цвет же, который однозначно воспринимался как символ ислама, был исключен.

В начале XIX века Российская империя приросла Азербайджаном. Уже в конце XIX века по новым территориям была проложена железная дорога, полностью модернизирована нефтедобывающая промышленность. В начале ХХ века более 90% нефтедобычи империи велось именно в Азербайджане. В Советскую эпоху вектор развития был продолжен, но акцент делался не только на сырьевые производства, но и на модернизацию промышленности и сельского хозяйства.

В настоящее время связи между Россией и независимым Азербайджаном продолжают развиваться. Как заметил президент Ильхам Алиев в интервью российским телеканалам, отношения Азербайджана и России стали намного более эффективными и качественными.

«Наши отношения с Россией свободны от какой-то другой внешнеполитической повестки дня. Они проверены временем. Обе стороны называют эти отношения отношениями стратегических партнеров. На самом деле это так. Потому что мы и соседи, и добрые друзья. За последнее время наши отношения стали намного более эффективными и качественными. Мы сотрудничаем и на международных площадках, и поддерживаем друг друга. Должен сказать, что во время июньской сессии ПАСЕ, когда решался вопрос о возвращении российской делегации, азербайджанская делегация в полном составе в Страсбурге проголосовала за то, чтобы Россия вернулась в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. У нас также тесное взаимодействие на площадке ООН, ОБСЕ, естественно, СНГ, очень тесные торгово-экономические отношения. Рост товарооборота в этом году более 20 процентов. Многомиллиардные инвестиции из России в Азербайджан, из Азербайджана в Россию. Сотрудничество в энергетике, транспорте, гуманитарная сфера, ВТС, туризм. То есть, легче назвать те сферы, где мы не сотрудничаем. Поэтому еще раз хочу сказать, что Азербайджан, страна, проводящая независимый внешнеполитический курс, считает Россию одним из важнейших партнеров, добрым другом, соседом», – сказал Ильхам Алиев.

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