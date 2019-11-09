Георгий Саралидзе рассказал на "Вести.FM" о популярности русского языка в Азербайджане

9 ноября 2019 12:42 (UTC+04:00)

России стоит больше внимания уделять позитивным фактам бытования русского языка за рубежом, заявил на днях в программе "Еще не вечер" радиостанции "Вести.FM" ее ведущий, креативный продюсер радиостанции Георгий Саралидзе. В ходе выпуска "Русский язык должен стать языком науки и экономики" он обсудил вместе с радиоведущим Владимиром Авериным положение русского языка в современном мире и его перспективы, передает Trend со ссылкой на vestikavkaza.ru.

"В свое время на "Вести.FM" мы делали цикл репортажей из бывших республик Советского Союза о том, как в них обстоят дела с изучением русского языка, остались ли русские школы и так далее. Тогда был замечательный репортаж из Азербайджана, где было показано, что русских школ и школ с изучением русского языка в стране очень много, а отношения с крупнейшими российскими вузами - МГУ, МГИМО и другими, - организация конференций по русскому языку, обмен студентами и культурными связями находятся на высочайшем уровне", - прежде всего отметил он.

Однако высокое положение русского языка в Азербайджане не получает должного освещения в российских СМИ. "Я этого не вижу в информационном поле. Мы же должны каким-то образом говорить: "Да! Это здорово! Спасибо за то, что вы делаете!", о тех же русскоязычных театрах, например. Когда ты что-то делаешь, а об этом никто не узнает, это плохо. Это неправильно, когда о подобном отношении к русскому языку не рассказывают, не говорятся слова благодарности на самом высоком уровне. Это очень важные вещи, которыми надо заниматься системно", - подчеркнул Георгий Саралидзе.

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