Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в акции по посадке деревьев в Хатаинском районе Баку (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник в рамках проекта "Объединяйся во имя природы, объединяйся во имя жизни!" приняли участие в акции по посадке деревьев в новом парке "Гянджлик", создаваемом Фондом Гейдара Алиева в Хатаинском районе Баку.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал главу государства и Первую леди о новом парке, который будет создан Фондом Гейдара Алиева в Хатаинском районе:

- Господин Президент, это - самая высокая точка парка. Отсюда видна вся территория. Территория парка составляет 37,2 гектара.

Президент Ильхам Алиев: Отсюда открывается прекрасная панорама.

Анар Алакбаров: Верно. По поручению Мехрибан ханым мы сохранили эти места и стараемся, как можно скорее, передать этот парк в распоряжение людей. Предусмотрен новый план этой территории. Здесь будет большой и при этом простой парк.

Первая леди Мехрибан Алиева: Природный парк.

Президент Ильхам Алиев: Да, природный парк.

Анар Алакбаров: Здесь будут созданы все условия для эффективной организации досуга людей.

Президент Ильхам Алиев: И спортивные площадки.

Анар Алакбаров: Преимущество в основном будет отдано спортивным площадкам, спортивным сооружениям. Здесь будут специальные полосы для того, чтобы люди больше занимались спортом на лоне природы, велосипедные дорожки, места для обычных пикников. Будут созданы все возможности для того, чтобы люди проводили здесь время, праздники.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо. Здесь должны быть и объекты общественного питания, с тем, чтобы граждане могли пользоваться ими.

Анар Алакбаров: Верно, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Вместе с тем, конечно, необходимо сохранить эту природную панораму. Сейчас здесь идет посадка новых деревьев.

Анар Алакбаров: Сегодня будет посажено около 30 тысяч деревьев. Мы очень нуждаемся в Вашей поддержке для того, чтобы разбить этот парк и передать его в распоряжение людей.

Президент Ильхам Алиев: Считаю, что парк в короткий срок будет полностью благоустроен и для граждан будут созданы прекрасные возможности.

Первая леди Мехрибан Алиева: А какой будет система орошения?

Анар Алакбаров: Мы уже решаем этот вопрос. Сегодня мы сажаем деревья, поэтому по Вашему указанию проложили и оросительную систему. Но, естественно, здесь предстоит проделать дополнительную работу. Необходимо пересмотреть системы освещения. Создать специальные оросительные системы. Мы организуем это.

Президент Ильхам Алиев: Я вижу здесь оливковые деревья. Давно посажены?

Анар Алакбаров: Да, когда-то здесь было много оливковых деревьев, и урожай собирали.

Президент Ильхам Алиев: Надо и сейчас посадить в основном оливковые деревья и сосны.

Анар Алакбаров: Мы отдаем предпочтение эльдарской сосне. Прежде здесь наряду с оливковыми деревьями было много эльдарских сосен. Поэтому мы продолжим в том же порядке.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили в парке деревья.

В центре политики, осуществляемой в нашей стране под руководством главы государства, находятся граждане Азербайджана. Президент Ильхам Алиев наметил решение социальных вопросов граждан Азербайджана, охрану их здоровья как одну из приоритетных задач. На сегодняшний день в этом направлении были реализованы многочисленные проекты. Особое внимание в числе данных проектов уделяется также вопросу проживания населения в здоровой экологической среде. В результате проводимой в нашей стране экологической политики, наряду с проведением озеленения, охраной имеющихся зеленых насаждений, проводятся акции по посадке деревьев в местах, где прежде их никогда не было, что вносит важный вклад в улучшение экологической обстановки в Азербайджане, расширяет территорию зеленых зон.

Особое внимание проектам, реализуемым в Азербайджане на государственном уровне для улучшения экологического положения, уделяет и Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первой леди Мехрибан Алиевой. Фонд вносит огромный вклад в проведение озеленения в нашей стране и сохранение имеющихся зеленых зон. Важную роль в этом вопросе также играют проекты, реализуемые по инициативе и при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой с целью дальнейшего улучшения экологической обстановки, проведения озеленения. Особое значение в этом смысле представляет проект Фонда Гейдара Алиева "Объединяйся во имя природы, объединяйся во имя жизни!".

Активное участие в акции приняли молодежь, жители района, волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева.

Проект, предусматривающий организацию акций по посадке деревьев в Баку и различных районах республики, доводит до внимания людей, в особенности молодого поколения, важность охраны окружающей среды и призывает их к взаимодействию в борьбе, направленной на устранение экологических проблем. Цель проекта одновременно направлена на объединение людей вокруг благородных инициатив. Акция, организованная в дни проведения праздника государственного флага и накануне Дня Конституции – 12 ноября, одновременно запомнилась консолидацией граждан вокруг важного для страны проекта.

Глава государства Ильхам Алиева и Первая леди Мехрибан Алиева встретились и побеседовали с участниками акции по посадке деревьев.

В заключение была сделана фотография на память.

Отметим, что на территории, где посажены деревья, вначале был организован соответствующий субботник, проведены работы по очистке участка.

В рамках акции, наряду с посадкой, поливкой деревьев, очисткой территории, на имеющихся здесь деревьях были сооружены скворечники и кормушки.

В рамках мероприятия на территории были организованы различные развлекательные и музыкальные программы, соревнования.

Участники отметили, что довольны присоединением к акции.

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