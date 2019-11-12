Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции

12 ноября 2019 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева разместила публикацию на странице в Instagram по случаю Дня Конституции, сообщает Trend.

В публикации говорится: "Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю всех с Днем Конституции Азербайджанской Республики, передаю каждому из вас самые добрые пожелания. Желаю, чтобы Азербайджан продолжал успешно и устойчиво развиваться, чтобы в нашей стране всегда господствовали мир, стабильность, благополучие и безопасность!".

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции
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