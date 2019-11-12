Азербайджанская армия начинает оперативные учения

БАКУ/Trend/ - Согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами - Ильхамом Алиевым, сегодня начинаются оперативные учения в азербайджанской армии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Основной целью учений, которые проходят в три этапа, является совершенствование подготовки штабов и органов управления войск, а также взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ВВС, ВМС, ракетными и артиллерийскими войсками, силами специального назначения в ходе наступательных операций с пресечением провокаций условного противника.

Учения пройдут с применением имеющихся в распоряжении азербайджанской армии новых видов вооружения и военной техники в горных, горно-лесистых, сложных радиоэлектронных и реальных климатических условиях, в целях усовершенствования взаимодействия войск и повышения управленческих способностей командиров с учетом боевых возможностей условного противника.

В ходе оперативных учений отрабатываются вопросы устойчивого, непрерывного, оперативного и скрытого управления войсками, совершенствования деятельности полевых пунктов управления штабов, быстрой отправки распоряжений и приказов на тактическом и оперативном уровнях посредством видеоконференций и фиброоптической линии связи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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