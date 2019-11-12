Переговорный процесс по Карабаху не может вестись при составе участников, неприемлемом для Баку - политолог

БАКУ /Trend/ - Неприемлемая для Баку формулировка, которую использовал глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацакяном в Ереване, можно считать шагом навстречу официальному Еревану, но все же шагом символическим.

Об этом сказал Trend российский политолог, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

По мнению политолога, как правило, такие заявления в отношении принимающей стороны делаются при достижении с ней каких-то предварительных договоренностей в других вопросах.

«Вряд ли сами эти предварительные договоренности Москвы и Еревана касались карабахской проблемы. Вероятно, речь идет о пакете таких договоренностей, в рамках которых подвижки в переговорах по меморандуму о доступе российских специалистов к расположенным в Армении биолабораториям, могут быть не единственным пунктом. В то же время, фраза главы МИД РФ, что «согласовывать и определять состав участников переговоров должны сами стороны», по сути говорит о том, что переговорный процесс не может вестись при составе участников, неприемлемом для Баку. Тем более в ситуации, когда ожидания от хода самого переговорного процесса минимальны, не наблюдается стимулов, со стороны Армении, которые побуждали бы Баку идти на уступки в вопросе о составе его участников», - сказал эксперт.

По его мнению, если в переговорный процесс примкнут те десятки тысяч азербайджанцев, изгнанных из Карабаха, с правом голоса и статусом участников процесса урегулирования, это будет честно.

"Совершенно очевидно, что если Карабах будут представлять только сепаратисты, то это плохой вариант для переговоров, а вот если рассмотреть вариант с азербайджанскими беженцами то это, вполне приемлемо для того, чтобы процесс сдвинулся с места", - сказал Нейжмаков.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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