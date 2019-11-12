Самир Шарифов: Бюджетный пакет подготовлен с учетом новых проектов и социально-экономических задач

БАКУ /Trend/ - Глава государства представил в Милли Меджлис (парламент) бюджет на 2020 год, предусматривающий продолжение фундаментальных социальных реформ в стране. Бюджетный пакет подготовлен с учетом новых проектов, социально-экономических задач. В процессе за основу взяты макроэкономические прогнозы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в своем выступлении во ходе обсуждений бюджета на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он сообщил, что основным направлением расходов бюджета станет исполнение Стратегических дорожных карт по ключевым секторам национальной экономики Азербайджана, в том числе меры по финансированию государственных программ и меры, осуществление которых предусмотрено за счет государственного бюджета.

"Прогноз реального экономического роста ВВП в следующем году составляет три процента, в том числе по ненефтяному сектору – 3,8 процента. Традиционно будет обеспечена социальная ориентированность бюджета. Доходы государственного бюджета в 2020 году составят 24,134 миллиарда манатов. Из них 10,605 миллиарда или 43,9 процента составят ненефтяные доходы, а 13,53 миллиарда или 56,1 процента – нефтяные доходы. Налоговые поступления прогнозируются в размере 7,875 миллиарда манатов, а таможенные – четырех миллиардов манатов», - сказал Самир Шарифов.

Он добавил, что в следующем году в государственный бюджет из Госнефтефонда Азербайджана (SOFAZ) предусмотрен трансфер в размере 11,35 миллиарда манатов.

"Расходы бюджета составят 26,914 миллиарда манатов, из них 17,276 миллиарда - текущие расходы, 7,81 миллиарда – капитальные расходы, а 1,828 миллиарда манатов – будут направлены на расходы по обслуживания госдолгов. По сравнению с этим годом, в будущем году расходы на науку увеличатся на 42,1 процента, на образование – на 38,3 процента, здравоохранение – на 31,3 процента, социальную защиту и социальное обеспечение – на 31,1 процента, на политику по культуре, информации, физкультуре и молодежи – на 29,3 процента, содержание оборонных и правоохранительных органов – на 22,5 процента. Из государственного бюджета 10,21 миллиарда манатов будут направлены на финансирование конкретных программ и мер. Расходы на обеспечение обороны и безопасности, на содержание судебной власти, правоохранительных органов, прокуратуры предусмотрены в размере 5,827 миллиарда манатов. Также предусмотрено выделение средств на обеспечение жильем военнослужащих, приобретение населением жилья на льготных условиях, вопросы по ипотечным кредитам. Для финансирования этих мер выделено 245 миллионов манатов», - подчеркнул Самир Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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