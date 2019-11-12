В Баку пройдет II саммит мировых религиозных лидеров (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 14-15 ноября этого года состоится II Бакинский саммит мировых религиозных лидеров, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа.

В нем примут участие политические, общественные, научные и религиозные деятели различных стран и представители международных организаций.

В саммите, проведение которого вытекает из решений Президента Азербайджана Ильхама Алиева о «II Бакинском саммите мировых религиозных лидеров» и 70-летием со дня рождения председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летним юбилеем деятельности шейхульислама, будут участвовать лидеры и представители более чем 70 стран пяти континентов, 25 традиционных религий и религиозных течений, в том числе, около 500 представителей высокого уровня до 10 авторитетных международных организаций, а также главы и религиозные лидеры субъектов РФ.

На саммите будут проведены обсуждения по темам «Образцовая роль Азербайджана в пропаганде мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности», «Вклад Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество», «Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии», «Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, научных и общественных деятелей в деле защиты прав женщин и детей, просвещении молодежи».

По итогам саммита планируется принять Бакинскую декларацию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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