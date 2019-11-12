Президент Ильхам Алиев подписал указ об изменении порядка расчета верхнего предела сводного бюджета согласно бюджетному правилу

12 ноября 2019 19:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об изменении "Порядка расчета верхнего предела расходов сводного бюджета согласно бюджетному правилу", утвержденного указом Президента от 18 декабря 2018 года № 411.

Согласно указу, в "Порядок расчета верхнего предела расходов сводного бюджета согласно бюджетному правилу", утвержденное указом Президента от 18 декабря 2018 года № 411, внесены следующие изменения:

- точка в конце подпункта 2.1.12 заменяется точкой с запятой и добавляется подпункт 2.1.13 в нижеследующей редакции:

"2.1.13. уровень инфляции, прогнозируемый на следующий год.".

- из названия третьей части удаляется слово "метод";

- четвертая часть дается в нижеследующей редакции:

"4. Ограничения, применяемые для рассчитанного верхнего предела расходов сводного бюджета

4.1. Если верхний предел расходов сводного бюджета, рассчитанный согласно третьей части настоящего Порядка превышает 103 процента индексированной суммы утвержденных расходов сводного бюджета на текущий год с учетом уровня инфляции, прогнозируемого на следующий год, то верхний предел расходов сводного бюджета рассчитывается по формуле:

Формула 5:

İX = İXct * (1 + İpn%)*(1 + 3%)

где:

İXct - утвержденные расходы сводного бюджета на текущий год;

İpn - уровень инфляции, прогнозируемый на следующий год.

4.2. Если верхний предел сводного бюджета, рассчитанный на следующий год согласно третьей части настоящего Порядка, ниже предела, рассчитанного согласно пункту 4.1 настоящего Порядка, то сумма, рассчитанная согласно третьей части этого Порядка, берется как верхний предел расходов сводного бюджета.

4.3. Если соотношение ненефтяного базового дефицита сводного бюджета, прогнозируемого на следующий бюджетный год на основе рассчитанного верхнего предела расходов сводного бюджета, к ненефтяному внутреннему валовому продукту выше показателя, нацеленного в следующем бюджетном году, то верхний предел расходов сводного бюджета снижается согласно относительному показателю, нацеленного на следующий год".

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Указ вступает в силу с первого октября 2019 года.

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