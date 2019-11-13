Президент Ильхам Алиев принял зампреда и главу комитета Совфеда России, председателя Народного собрания Дагестана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял заместителя председателя Совета федерации России Ильяса Умаханова, председателя комитета по региональным вопросам Совета федерации России Сергея Меликова, председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсеидова и советника председателя Народного собрания Дагестана Магомеда Гурбанова, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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