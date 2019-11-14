Президент Ильхам Алиев: Необходимо проложить железную дорогу в Гусарский район

14 ноября 2019 00:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Необходимо проложить железную дорогу в Гусарский район.

Об этом, как передает Trend, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавида Гурбанова.

"По моему поручению, в настоящее время идут работы на дороге Баку-Ялама. Нам необходимо ускорить строительство и этой дороги, в первую очередь, для транспортного коридора Север-Юг. Одновременно, необходимо проложить железную дорогу в другую нашу курортную зону – Гусарский район. Она даже в советское время не была построена. Я дал указание, чтобы эти вопросы также нашли решение", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что мы непременно должны реконструировать дорогу Алят-Астара.

"Во-первых, существующая дорога не может справиться с возрастающими грузоперевозками. Это факт, да и скорость – крайне низкая. Дорога идет вдоль моря, она опасна, а также неэффективна с точки зрения времени. С другой стороны, Лянкяран является сегодня районом, обладающим большим туристическим потенциалом. В последние годы там построены отели, зоны отдыха. Мы реконструировали автодорогу Баку-Лянкяран. Эта дорога, можно сказать, не въезжает ни в один город и примерно на 60-70 километров короче. Поэтому вполне комфортно ездят по ней. Так что перенос этой железной дороги от берега в другом направлении, конечно, представляет большое значение. Таким образом, береговая зона Лянкярана также будет открыта для туризма, предприниматели, инвесторы будут приезжать и строить там отели, так как там прекрасная береговая зона, и нам необходимо использовать это", - сказал Президент.

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