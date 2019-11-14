В Германии арестовали азербайджанских радикалов

14 ноября 2019 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правоохранительные органы Германии продолжают оперативные мероприятия по задержанию преступной сети, состоящей из бывших активистов оппозиционных партий Азербайджана. В результате расследования полиции Германии стало известно, что 7 активистов оппозиционных партий создали на территории Германии Объединенную преступную группировку с целью торговли мигрантами.

Как передает Trend, об этом пишут азербайджанские активисты в соцсетях.

Решением судебных органов Германии арестованы председатель Европейского координационного совета партии "Мусават" Ильхам Гасан, зампредседателя КС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, Рашад Мамедов, Эльшан Абдуллаев, экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов. Среди арестованных также брат одного из лидеров оппозиции, экс-депутата Сабира Рустамханлы - бывший глава НПО Алиовсат Алиев.

Согласно информации, в отношении арестованных избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 6 месяцев.

Как пишут СМИ Германии, Федеральная полиция провела обыски в 38 квартирах и коммерческих объектах. Иск от имени прокурора Оснабрюка был направлен против незаконного ввоза иностранцев из Восточной Европы, заявил представитель федеральной полиции в Ганновере.

В операции в Нижней Саксонии, Бремене, Шлезвиг-Гольштейне, Северном Рейне-Вестфалии, Бранденбурге и Рейнланд-Пфальце принимали участие 510 полицейских. Во время обысков полицейские обнаружили документы, носители информации, большие суммы денег и оружие.

Банда, как утверждается, привлекала рабочих из Украины, чтобы через свое собственное агентство в Германии незаконно передать их компаниям. Как сообщается, преступники оснастили временных работников фальшивыми паспортами ЕС и помогли зарегистрироваться в органах власти и страховых компаниях. Въезд и пребывание оформлялись по туристической визе, чтобы избежать иного необходимого вида на жительство.

Согласно Федеральной полиции, преступники также управляли убежищами, где они помещали рабочих около их рабочих мест.

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