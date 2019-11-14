В Азербайджане очень здоровый климат межрелигиозных отношений — Димитрий Сафонов

БАКУ/Trend/ - Баку всегда играл важную роль, как место встреч лидеров традиционных религий.

Об этом сказал Trend исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России, секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межрелигиозным отношениям, священник Димитрий Сафонов.

Священнослужитель отметил, что в Азербайджане очень здоровый климат межрелигиозных отношений, как на уровне первых лиц, так и на уровне простых верующих:

«И это очень важно в наши дни, когда со всех сторон раздаются враждебные голоса провокаторов и агрессоров. В последние годы в Баку проводилось много межрелигиозных мероприятий. Это говорит о том, что религиозные лидеры с большой охотой посещают столицу Азербайджана, поскольку здесь созданы все условия для межрелигиозного диалога.

Очень важно, что Азербайджан сохранил традиционный для постсоветского пространства формат межрелигиозных мероприятий - на них обсуждаются действительно важные вопросы современной повестки дня - миротворчество, искоренение вражды, противостояние экстремизму и другим негативным явлениям нашего времени».

По мнению отца Дмитрия, в том, что Азербайджан сегодня является толерантной страной, большая заслуга и государственного и религиозного руководства Азербайджана:

«Мы знаем, что Президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев уделяет большое внимание гармоничному развитию межрелигиозных и межнациональных отношений в своей стране. Государственная власть всегда прислушивается к голосу досточтимого шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, который, в свою очередь, много усилий прилагает для равноправного сосуществования и сотрудничества традиционных религий не только в Азербайджане, но и за его пределами. Шейх-уль-Ислам пользуется огромным авторитетом среди религиозных и политических лидеров во всем мире. И мы очень рады, что Русская православная церковь вот уже несколько десятков лет поддерживает самые добрые взаимоотношения с возглавляемым им Управлением мусульман Кавказа. Особое значение имеет трехсторонний формат диалога по проблеме Нагорного Карабаха, проводимого под эгидой Московского Патриархата с 1988 года, в котором неизменно участвует Шейх. Об этом диалоге я писал в своих научных работах».

Секретарь Межрелигиозного совета России считает, что для христиан всего мира Азербайджан имеет важное значение:

«Ведь и в Азербайджане звучала проповедь апостолов - ближайших учеников Христа. В Азербайджане мученически погиб святой апостол Варфоломей, утвердив своей кровью проповедь христианства в Закавказье. В историческом центре Баку сохранились руины часовни, где христиане ежегодно в день его памяти собираются для молитвы. Сегодня христиане в Азербайджане свободно живут религиозной жизнью, наряду с другими участвуют в разных сферах деятельности. Бакинская и Азербайджанская епархия Русской православной церкви, возглавляемая архиепископом Александром, всегда участвует по приглашению Шейха в различных межрелигиозных мероприятиях, внося, таким образом свой вклад в поддержание здоровой общественной обстановки. Мы высоко ценим тот факт, что азербайджанские власти поддерживают епархию в ее нуждах, содействуют восстановлению храмов и церковных строений».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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