Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве в миграционной сфере между Азербайджаном и Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве в миграционной сфере между правительством Азербайджана и правительством Казахстана.

В указе говорится, что утверждается Соглашение о сотрудничестве в миграционной сфере между правительством Азербайджана и правительством Казахстана, подписанное в Баку 14 октября 2019 года.

После вступления в силу Соглашения, означенного в указе, Государственная миграционная служба Азербайджана обеспечит выполнение его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить уведомление правительству Казахстана о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

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