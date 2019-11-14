Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе деятелей культуры России

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям культуры за заслуги в укреплении культурных связей между Азербайджаном и Россией.

В распоряжении говорится, что за заслуги в укреплении культурных связей между Азербайджаном и Россией следующим деятелям культуры России присваиваются почетные звания Азербайджана:

"Заслуженный деятель искусств"

Магомедову Джамбулату Мусаевичу

"Заслуженный артист"

Гаджиевой Фатиме Тагировне

Хадулаеву Мутаю Хадулаевичу.

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