Активисты оппозиционных партий продолжают критиковать в соцсетях руководство "Мусават"

14 ноября 2019 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Задержание группы азербайджанских мусаватистов полицией Германии за криминальных деяний вызвало в социальных сетях жесткую реакцию даже некогда стоявших с ними плечом к плечу активистов.

Как сообщает в четверг Trend, очередным постом в связи с этим поделился активист т.н. движения "Нида" Исми Шахзаде в Facebook.

В своем обращении он упрекнул мусаватистов в самодовольстве. По его словам, высказывания в духе "кто участвовал в фальсификациях, не может быть одним из нас" вызывают смех и недоумение. Также он предложил руководству партии подать в отставку после такого позора.

"Игнорируйте всех "мусаватистов", которые пытаются себя застраховать или избежать обвинений после такого. Обычно мы в таких случаях долго препираемся. Бросьте. Разве есть незаменимые?! Выучили 5-6 терминов и возомнили себя политическими академиками. Уходите, оставьте в покое имя "Мусават", которые вы уже принялись пятнать", - потребовал активист.

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде ареста сроком на шесть месяцев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Европе прогорел «эмиграционный» бизнес радикальной оппозиции
Политика 18:54
Если будет разоблачена сеть «эмигрантского бизнеса» оппозиции, то юридическую ответственность разделят многие
Политика 18:41
"Мусаватисты" и "Реалисты" обменялись оскорблениями по поводу "эмигрантского бизнеса"
Политика 18:01
Ожидается депортация из Германии группы азербайджанских "политэмигрантов"
Политика 15:43
Радикальная оппозиция поставляла в Европу не только выдуманных политических эмигрантов, но и организовала там преступную сеть - эксперт
Азербайджан 12:28
Общество еще раз убедилось, что оперативный простор радикальной оппозиции ограничен групповыми интересами и интригами — эксперт
Политика 12 ноября 21:21
Лента новостей
Эльмар Мамедъяров: Безосновательные заявления руководства Армении служат росту напряженности в регионе
Политика 19:45
Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Государственного агентства гражданской авиации
Политика 19:27
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина
Финансы 19:09
В Азербайджане необходимо формировать страховую культуру - эксперт
Финансы 19:04
В Европе прогорел «эмиграционный» бизнес радикальной оппозиции
Политика 18:54
В Узбекистане установили новую ставку единого таможенного платежа
Бизнес 18:50
Если будет разоблачена сеть «эмигрантского бизнеса» оппозиции, то юридическую ответственность разделят многие
Политика 18:41
В Узбекистане полным ходом идет строительство газопроводов
Энергетика 18:19
Депутаты Милли Меджлиса выступят в качестве наблюдателей парламентских выборов в Беларуси
Политика 18:05